Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 in Oberbayern ist am Donnerstag ein dreijähriges Kind schwer verletzt worden. Es war zunächst bewusstlos und konnte von einer Streifenwagenbesatzung der Grenzpolizeistation Burghausen, die als Ersthelfer am Unfallort eintraf, reanimiert werden, wie die Autobahnpolizei am Abend mitteilte. Der Unfall passierte kurz nach 13 Uhr in Höhe Erharting (Landkreis Mühldorf am Inn). Das Kind saß im Wagen einer 51-Jährigen, der eine Panne hatte.