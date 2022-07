Seine Flucht vor einer Polizeikontrolle ist für einen Autofahrer in Amberg mit einem schweren Unfall zu Ende gegangen. Der 18-Jährige war am Sonntagmorgen teilweise mit bis zu 200 Stundenkilometern unterwegs, als sein Wagen schließlich an einer Baustelle ins Schleudern kam und sich mehrfach überschlug. Er wurde leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,66. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.