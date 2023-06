In der Oberpfalz ist ein Arbeiter beim Aufbau eines Festzeltes von einem schweren Holzbalken getroffen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 22-jährige Brauereimitarbeiter am Montag von einer Leiter aus eine Querstrebe angebracht, als ein Träger des Festzeltes in Amberg umkippte. Das gesamte Gerüst sei im Dominoeffekt eingebrochen und ein schwerer Holzbalken habe den Mann getroffen.

In der Oberpfalz ist ein Arbeiter beim Aufbau eines Festzeltes von einem schweren Holzbalken getroffen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 22-jährige Brauereimitarbeiter am Montag von einer Leiter aus eine Querstrebe angebracht, als ein Träger des Festzeltes in Amberg umkippte. Das gesamte Gerüst sei im Dominoeffekt eingebrochen und ein schwerer Holzbalken habe den Mann getroffen.

Weitere Arbeiter konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sich herausstellte, dass er nur leicht verletzt war. Da das Mariahilf-Bergfest schon am 24. Juni beginnt, hat die Brauerei laut Polizei sofort ein neues Zelt geordert und ist zuversichtlich, dass der Aufbau noch rechtzeitig gelingt.