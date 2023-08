Ein Fahrradfahrer ist in Amberg mutmaßlich bei einem Sturz ums Leben gekommen. Passanten entdeckten den 55-Jährigen auf einem Geh- und Radweg neben seinem Rad, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach fanden die Beamten den Mann dort am Mittwochnachmittag leblos vor. Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.