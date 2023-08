Rettungskräfte haben am Donnerstag bei Königstein i.d. Oberpfalz im Landkreis Amberg-Sulzbach vier nach einem Felssturz eingeschlossene Höhlengeher gerettet. Vier Mitglieder der sechsköpfigen Gruppe seien in der Höhle gewesen, als ein Fels auf den Eingang gestürzt sei, berichtete die Polizei. "Der Gesteinsbrocken hat den Eingang der Höhle namens Brändelbergloch verschlossen", berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Die beiden Gruppenmitglieder vor der Höhle riefen Hilfe herbei.