Statt die Umleitung zu nehmen, ist ein Mann im Kreis Amberg in eine Baustelle gefahren und mit knapp 100 Kilometern pro Stunde in einen Sandhaufen geprallt. Der 20-jährige Fahrer blieb unverletzt, das Auto wurde jedoch stark beschädigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.