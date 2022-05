Nächtlicher Einsatz für die Bergwacht: Ein 29 Jahre alter Höhlenkletterer ist in der Opferpfalz verunglückt und von Rettern bei einem aufwendigen Einsatz geborgen worden. Der Kletterer war mit einem 30 Jahre alten Freund in die Bismarckgrotte bei Hirschbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) abgestiegen und hatte sich am Knöchel verletzt, wie Polizei und Bergwacht am Montag mitteilten. Der Freund sei aus der Höhle zurückgeklettert und habe Hilfe geholt. Der Notruf erreichte die Bergwacht am Sonntag um kurz nach Mitternacht.