NFL-Superstar Tom Brady fühlt sich auch im fortgeschrittenen Sportler-Alter von 45 Jahren noch bereit für Höchstleistungen. "Ich bin fit und in guter Form, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ich hätte nie gedacht, dass ich in dem Alter noch spiele", sagte der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers vor dem Duell gegen die Seattle Seahawks an diesem Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben und DAZN) in München.

Brady hatte Mitte März nach nur 40 Tagen seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt und bekannt gegeben, noch eine Saison bei den Bucs in der amerikanischen Football-Profiliga NFL zu spielen. "Ich bereue nichts. Ich wollte mich einfach weiter mit anderen messen und ich liebe den Wettkampf", sagte Brady, der seinem Auftritt vor 67.000 Fans in der Allianz Arena entgegenfiebert: "Es fühlt sich nach mehr an als nach einem normalen Hauptrundenspiel".

