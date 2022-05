Ein 63 Jahre alter Landwirt ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er mit in Feldern versteckten Nägeln, Holzstämmen und Metallteilen Geräte anderer Bauern beschädigt hat. Das Amtsgericht Neustadt an der Aisch entschied am Donnerstag auf eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten wegen mehreren Fällen vorsätzlicher Sachbeschädigung, ausgesetzt zur Bewährung, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Außerdem müsse er den Geschädigten den Schaden in Raten wiedergutmachen.