Die Polizei hat einen Raser im mittelfränkischen Ansbach mit Tempo 130 in der Innenstadt erwischt. Erlaubt gewesen sei eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde, sagte eine Polizeisprecherin. Als der 20-jährige Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag kontrolliert wurde, habe sein 19 Jahre alter Beifahrer gesagt, er habe ihn zum Gas geben animiert. Die Polizei habe den Vorfall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, um prüfen zu lassen, ob es sich um ein verbotenes Autorennen handelt.