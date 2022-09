Nach einem Angriff auf mehrere Passanten mit zwei Verletzten in Ansbach sucht die Polizei weiter nach dem Motiv und den Hintergründen der Tat. Die Ermittlungen liefen weiter, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Weitere Details nannte er nicht. Bei dem Vorfall in der Nähe des Bahnhofs in Ansbach war der mutmaßliche Täter am Donnerstagabend von der Polizei niedergeschossen und dabei tödlich verletzt worden.