Ein 21-Jähriger hat sich in Österreich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - mit seinem Vater auf dem Beifahrersitz. Er war mit mehr als 200 Stundenkilometern auf der Westautobahn (A1) bei Ansfelden südlich von Linz in Richtung Salzburg unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auf Österreichs Autobahnen gilt ein Tempo von 130 Stundenkilometern als Höchstgeschwindigkeit.