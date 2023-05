Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU) strebt eine Zusammenarbeit mit der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel an. Er habe der Staatsregierung vorgeschlagen, eine Vereinbarung zur Erinnerungsarbeit abzuschließen, sagte er am Freitag in München bei der Vorstellung seiner Fünf-Jahres-Bilanz. Auch dem gemeinsamen Jugendaustausch komme eine wichtige Bedeutung zu.