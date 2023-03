Der Arbeitsmarktexperte Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat zur Sicherung des Fachkräftepotenzials in Deutschland einen weitgehenden Verzicht auf Vorruhestandsregelungen vorgeschlagen. Mehrere Brücken zum Vorruhestand müssten eingerissen werden, sagte Stettes am Montag bei einer Veranstaltung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in München. Die Betriebe müssten sich frühzeitig darüber Gedanken machen, wie sie ältere Arbeitnehmer im Unternehmen halten können. Die Menschen müssten arbeitsfähig und veränderungsbereit bleiben, sagte Stettes.