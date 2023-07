Ein Vertretungsbüro in der albanischen Hauptstadt Tirana soll Bayerns Unternehmen bei der Fachkräftesuche helfen. Das Büro der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft solle einen "Brückenkopf zwischen Albanien und Bayern auf Augenhöhe" bilden, erklärte vbw-Präsident Wolfram Hatz am Mittwoch zur Eröffnung. Die Vertretung dient dem Verband zufolge drei Zwecken: dem Handel und der Stärkung bayerischer Investitionen in Albanien, der Förderung der Bildung und Weiterbildung und dem Angebot von "Beschäftigungsperspektiven" für albanische Fachkräfte in Bayern.