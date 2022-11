Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im November fast unverändert geblieben. 231.992 Menschen waren im Freistaat ohne Job und damit 443 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am heutigen Mittwoch mitteilte. Die Quote blieb nach den bis zum 14. November erhobenen Zahlen bei 3,1 Prozent.