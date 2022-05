Ein Autofahrer ist in Stockstadt im Kreis Aschaffenburg mit seinem Fahrzeug frontal mit einem Grill-Wagen zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, kam der 29-Jährige am Mittwochabend aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Die 70 Jahre alte Fahrerin des mobilen Grill-Standes wurde in ihrem Wagen eingeklemmt.