Drei Minderjährige haben sich bei einem Autounfall in Unterfranken schwer verletzt. Ihr Wagen kam bei Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 17-Jähriger erlitt demnach einen Oberschenkelbruch und innere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uniklinik Frankfurt. Die Ursache des Unfalls am Freitag war zunächst unklar, ebenso wer das Auto gelenkt hatte.