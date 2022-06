Ein Arbeiter ist auf einer Almhütte im Chiemgau von einem Stahlträger getroffen und schwer verletzt worden. Der 150 Kilogramm schwere Träger fiel beim Arbeiten am Dachstuhl herunter und riss den 24-Jährigen mit, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann verletzte sich schwer an Kopf und Händen und kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Hütte in Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) sollte gerade renoviert werden.