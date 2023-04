Das Atomkraftwerk Isar 2 soll dem Betreiber PreussenElektra zufolge voraussichtlich gegen 23.45 Uhr vom Netz gehen und somit keinen Strom mehr einspeisen. Etwa eine Viertelstunde später werde der Reaktor abgeschaltet, sagte Werksleiter Carsten Müller am Samstag am Standort in Essenbach im Landkreis Landshut. "Wir erfüllen das Atomgesetz mit dem Trennen des Generators vom Netz vor Mitternacht. Damit ist die Ära der Stromerzeugung hier in Isar beendet." Der Block Isar 1 ist bereits 2011 abgeschaltet worden und befindet sich seit 2017 im Rückbau.

Das Atomkraftwerk Isar 2 soll dem Betreiber PreussenElektra zufolge voraussichtlich gegen 23.45 Uhr vom Netz gehen und somit keinen Strom mehr einspeisen. Etwa eine Viertelstunde später werde der Reaktor abgeschaltet, sagte Werksleiter Carsten Müller am Samstag am Standort in Essenbach im Landkreis Landshut. "Wir erfüllen das Atomgesetz mit dem Trennen des Generators vom Netz vor Mitternacht. Damit ist die Ära der Stromerzeugung hier in Isar beendet." Der Block Isar 1 ist bereits 2011 abgeschaltet worden und befindet sich seit 2017 im Rückbau.

Nach dem Abschalten wird der Reaktor "kaltfahren". Müller zufolge wird dabei die Temperatur in der Anlage innerhalb von etwa zwölf Stunden auf Umgebungstemperatur gesenkt. Etwa neun Stunden nach der Abschaltung werde über dem Kühlturm kein Dampf mehr zu sehen sein.

Müller will gemeinsam mit dem Vorsitzenden von PreussenElektra, Guido Knott, am Abend die Schichtmannschaft bei ihrem "schweren Schritt" begleiten, die Anlage herunterzufahren. Rein technisch sei das ein Routinevorgang, wie er auch bei Revisionen vorgenommen worden sei. Das letzte Abschalten gehe ihm jedoch sehr nahe, sagte Müller. "Für uns gilt das Primat der Politik. Wir sind gezwungen, jetzt abzuschalten."

Jedoch: Wenn sich Politik und Gesellschaft ändern, müsse sich das in der Bundesregierung widerspiegeln, so Müller in Zusammenhang mit der aktuellen Debatte um eine eventuell erneute Laufzeit-Verlängerung der Atomkraftwerke in Deutschland. Denn nur die Bundesregierung könne das Atomgesetz ändern. "Die Politik muss auf uns zukommen. Wir sind gesprächsbereit."

Brennstoff sei noch da, sagte der AKW-Leiter. Dem Gesetz folgend konzentriere sich das Unternehmen nun aber auf den Rückbau. "Wir werden starten. Wenn die Genehmigung vorliegt, werden die ersten Rückbaumaßnahmen sofort beginnen." Danach werde es umso schwieriger werden, den Wiederbetrieb durchzuführen.

Am Samstagabend werden die drei letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Neben Isar 2 sind das AKW Emsland in Niedersachsen und der Block Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg.

PreussenElektra zu Isar 2