Der Vorsitzende des Bunds Naturschutz in Bayern hält den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken im Freistaat für ein "unkalkulierbares Risiko". "Wir haben weltweit 600 AKW, sechs von ihnen sind havariert - Harrisburg, Tschernobyl und vier Blocks in Fukushima", sagte Richard Mergner den "Nürnberger Nachrichten" (Samstagausgabe). "Wir haben zudem kein Endlager. Das ist, als ob sie in ein Flugzeug steigen und haben keine Landebahn."

Jeder Tag, an dem das niederbayerische Atomkraftwerk Isar 2 länger in Betrieb sei, "stellt ein Sicherheitsrisiko dar", sagte Mergner. "Das Risiko eines atomaren Unfalls ist da." Da sei es "so billig wie falsch, Ängste zu schüren, die Menschen müssten frieren".

Angesichts steigender Preise und drohender Energieknappheit ist eine Debatte um die weitere Nutzung der verbleibenden deutschen Atomkraftwerke entbrannt. Eigentlich ist vorgesehen, dass die Meiler Isar 2 in Niederbayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg zum Jahresende außer Betrieb gehen.

Der Technische Überwachungsverein (TÜV) Süd hatte im April in einem als "Bewertung" betitelten Papier geschrieben, dass er keine sicherheitstechnischen Bedenken gegen einen Weiterbetrieb von Isar 2 über das Jahresende hinaus habe. Auch eine Wiederinbetriebnahme des Blocks C in Gundremmingen sei "aus technischer Sicht möglich".

Das Bundesumweltministerium hatte an dem Papier heftige Kritik bezüglich der Methodik der TÜV-Untersuchung geübt. Die Stellungnahme im Auftrag des bayerischen Umweltministeriums erfülle "grundlegende Anforderungen an Gutachten und seriöse Sachverständigenaussagen nicht und sollte deshalb nicht zur staatlichen Entscheidungsfindung herangezogen werden", schrieb das Ministerium in einem internen Vermerk, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das bayerische Umweltministerium wies die Kritik zurück.

Interview "Nürnberger Nachrichten" (kostenpflichtig)