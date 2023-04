Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in München das Achtelfinale erreicht. Der 31 Jahre alte Karlsruher gewann am Montag gegen den Brasilianer Thiago Monteiro in einer lange Zeit umkämpften Partie 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:2. Hanfmann verwandelte nach 2:59 Stunden seinen ersten Matchball und trifft in der nächsten Runde auf Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark.