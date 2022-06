Im Streit um die Aufarbeitung des Olympia-Attentats vor 50 Jahren in München hat Bayern nach eigenen Angaben alle bisher noch nicht öffentlich zugänglichen Akten für Jedermann publik gemacht. «Wir haben von bayerischer Seite alle Akten den Staatsarchiven übergeben», sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag bei der Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern in Würzburg. «Es gibt jedenfalls von Bayern aus keinerlei Akten mehr, die nicht zugänglich wären», betonte er. Zuvor hatte bereits der «Münchner Merkur» darüber berichtet. Herrmann räumte ein, dass möglicherweise Akten des Bundes noch nicht veröffentlich sein könnten.