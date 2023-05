Ein neues Online-Tool soll Mitarbeiter in der katholischen Kirche über sexualisierte Gewalt aufklären und zur Prävention beitragen. Das im Internet verfügbare Angebot sei kostenlos und richte sich vor allem an Menschen, die Kinder- und Jugendgruppen leiten, teilte das Erzbistum München und Freising am Freitag mit. Mit spielerischen Fragen und Beispielsituationen können sich Nutzer dort demnach mit Kinderrechten, möglichen Grenzverletzungen und sexualisierten Übergriffen auseinandersetzen.