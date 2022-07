Augsburgs neuer Trainer Enrico Maaßen sieht bis zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga bei seiner Mannschaft noch Verbesserungsbedarf "in allen Bereichen". Der Fokus liege aber darin, "dass wir vorne die Tore machen", sagte der FCA-Coach in einem am Montagabend veröffentlichten Vereinsinterview.