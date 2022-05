In Augsburg hat eine 43 Jahre alte Autofahrerin einem Buben zwei Watschn verpasst, weil dieser aus Versehen das Auto der Frau mit einem Stein getroffen hat. Zudem habe die rabiate Fahrerin den Elfjährigen auch noch am Hals gepackt und gegen ein Bein getreten, berichtete die Polizei am Freitag.