Das Augsburger Staatstheater will seinem Publikum in der kommenden Spielzeit eine Mischung aus Klassikern und Erst- sowie Uraufführungen bieten. So wird Intendant André Bücker die deutschsprachige Erstaufführung von Jez Butterworths «Jerusalem» inszenieren. Das 2009 entstandene Stück um einem im Wohnwagen lebenden Protagonisten wurde bereits erfolgreich in London und Nordamerika gezeigt, in Augsburg soll es am 10. September Premiere feiern.