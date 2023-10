Um den Milliardenauftrag für den Bau eines neuen Atomreaktors am Standort Dukovany in Tschechien haben sich drei Unternehmen beworben. Der französische EDF-Konzern, die US-amerikanische Westinghouse und die südkoreanische Firma KHNP reichten kurz vor Fristablauf am Dienstag ihre endgültigen Angebote ein. Das teilte der teilstaatliche AKW-Betreiber CEZ in Prag mit.