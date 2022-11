Der Ausbau des Hochwasserschutzes an der Donau in Bayern geht weiter. Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit sei in Regensburg der Abschnitt am Westhafen abgeschlossen, teilte das bayerische Umweltministerium am Mittwoch mit. Damit seien rund 5000 Anwohner in diesem Bereich vor einem hundertjährlichen Hochwasser geschützt, sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) bei der Einweihung.