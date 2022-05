Nach hartnäckigen Widerständen in der CSU wollen die Regierungsfraktionen Live-Übertragungen von Ausschusssitzungen im Landtag nun doch erlauben - wenn auch nur in begrenztem Umfang. Am Donnerstag wollen CSU und Freie Wähler ihren Kompromissvorschlag vorstellen. Demnach sollen nicht alle Sitzungen ins Internet übertragen werden, aber beispielsweise Berichte von Ministern oder bestimmte Auftritte von Experten. Abgeordnete sowie bestimmte Beamte und Journalisten sollen sich grundsätzlich zuschalten lassen können.