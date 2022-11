Bayerns wichtigster Industriezweig verzeichnet derzeit nur dank der Inflation bessere Auslandsgeschäfte. In der Metall- und Elektroindustrie seien die Exportumsätze in den ersten drei Quartalen nominal - also einschließlich Preiserhöhungen - um 7,5 Prozent gestiegen, teilten die Metallarbeitgeber-Verbände bayme und vbm am Montag mit. Das entspricht demnach Waren im Wert von etwa 100 Milliarden Euro. Mengenmäßig seien die Exporte aber um drei Prozent gesunken.