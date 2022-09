Die Exporte der bayerischen Metall- und Elektroindustrie gehen mengenmäßig trotz steigender Umsätze zurück. Im Juli hätten die Unternehmen in dieser Betrachtungsweise knapp 12 Prozent weniger exportiert als im Vorjahresmonat, teilten die zwei Arbeitgeberverbände bayme und vbm am Sonntag mit. "Die Nachfrage nach M+E Erzeugnissen aus Bayern sinkt", erklärte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. "Das lässt uns für die kommenden Monate nichts Gutes hoffen. Die Betriebe sind im Krisenmodus."