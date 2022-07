Franz Marc, Gabriele Münter oder Wassily Kandinsky - Künstler, deren Werke bei der ersten documenta 1955 in Kassel zu sehen waren. Ausgeliehen hatte sie das Lenbachhaus in München aus seiner auch international bedeutenden Sammlung der Künstlergruppe Der Blaue Reiter. In einer Ausstellung zeigt die Städtische Galerie nun, welche ihrer Kunstwerke mit der berühmten Schau in Kassel verbunden sind. "Was von 100 Tagen übrig blieb... Die documenta und das Lenbachhaus" präsentiert ab 19. Juli bedeutende Arbeiten aus allen documenta-Ausstellungen, von 1955 bis zur 14. documenta im Jahr 2017.