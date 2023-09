Der Bund der Steuerzahler in Bayern ehrt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit dem "Sparlöwen". Die höchste Auszeichnung des Verbandes werde am Mittwoch in München überreicht, teilte der Steuerzahlerbund (BdSt) am Montag mit. Der Verband will damit vor allem Wissings Linie in der Debatte um ein Aus für Autos mit Verbrenner-Motor würdigen.