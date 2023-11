Die fränkischen Komödianten Volker Heissmann und Martin Rassau werden mit dem Karl-Valentin-Orden ausgezeichnet. Die Faschingsgesellschaft Narrhalla gab die Auszeichnung des als Witwenpaar Waltraud und Mariechen bekanntgewordenen Duos am Dienstag im Deutschen Theater in München bekannt.

Heissmann und Rassau gehörten "zum Olymp des bayerischen Kabaretts und sind durch ihre Liebe und Leidenschaft zur Fastnacht fester Bestandteil bei vielen Veranstaltungen in der närrischen Saison". Auf der Bühne seien sie witzig, frech und hintersinnig und mit einer großen Portion Selbstironie in ihren turbulenten Sketchen ausgestattet. "Wie einst Karl Valentin imitieren und parodieren sie gerade die einfachen Dinge des Alltags", begründete die Faschingsgesellschaft die Auszeichnung. Die Orden sollen am 20. Januar beim Großen Narrhalla-Ball im Deutschen Theater überreicht werden.

Der Karl-Valentin-Orden erinnert an den legendären bayerischen Humoristen (1882-1948) und wird seit 1973 verliehen. Ordensträger sind unter anderem Loriot, Didi Hallervorden, Ministerpräsident Markus Söder, Hape Kerkeling, Senta Berger, Helmut Dietl, Michael "Bully" Herbig und Joseph Ratzinger.