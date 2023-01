Der britische Komponist und Dirigent Sir George Benjamin erhält den internationalen Ernst von Siemens Musikpreis. Der 63-Jährige zähle zu den bedeutendsten Künstlern der Gegenwart und habe die Neue Musik entscheidend mitgestaltet, begründete die Ernst von Siemens Musikstiftung (EvS) ihre Auswahl. Benjamin habe sich nicht von Moden und Strömungen beeindrucken lassen, sondern sei sich stets treu geblieben. Die Bekanntgabe des Preisträgers für 2023 sollte am Dienstag erfolgen, dem 63. Geburtstag des Komponisten. Erhalten soll der Geehrte die mit 250.000 Euro dotierte Würdigung am 26. Mai in München.

Berühmt sind insbesondere seine Opern, bei denen der Komponist mit dem Dramatiker Martin Crimp zusammenarbeitete - etwa "Written on Skin". Ihr neues Stück "Picture a Day Like This" soll der Mitteilung zufolge im Juli beim Festival d'Aix-en-Provence uraufgeführt werden.

Auch drei Förderpreise für Komposition werden verliehen, die mit je 35.000 Euro dotiert sind. Nach Angaben der Stiftung gehen sie an Sara Glojnaric aus Kroatien, Alex Paxton aus Großbritannien und Eric Wubbels aus den USA. Darüber hinaus würden weltweit Projekte im Bereich der Neuen Musik mit insgesamt 3,7 Millionen Euro gefördert.

