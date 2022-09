Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy ist in diesem Jahr mit dem Kulturpolitikpreis ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde ihr am Mittwochabend in Berlin verliehen. Die Auszeichnung würdige "das außerordentliche wissenschaftliche wie kulturpolitische Engagement mit Blick auf den Kunstraub und die Restitution von Kulturgut", hatte der Kulturrat vorab mitgeteilt.