Der in Berlin lebende Schriftsteller Deniz Utlu hat für seinen Roman "Vaters Meer" den Bayerischen Buchpreis erhalten. Der Autor schlüpfe in die Haut eines Sohnes, der sich auf die Suche nach seinem verstorbenen Vater mache und entdecke die Kraft des Erzählens, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Bayern mit, der den Preis am Dienstagabend in München mit Unterstützung des Freistaats verliehen hat.