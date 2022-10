Kunstminister Markus Blume (CSU) hat 21 Chöre und Musikgruppen aus ganz Bayern anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens gewürdigt. "Mit Glanz und Gloria feiern wir unsere bayerische Laienmusik!", ohne sie wäre es still in Bayern, sagte Blume bei der Ehrung am Sonntag in Eichstätt.

Kunstminister Markus Blume (CSU) hat 21 Chöre und Musikgruppen aus ganz Bayern anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens gewürdigt. "Mit Glanz und Gloria feiern wir unsere bayerische Laienmusik!", ohne sie wäre es still in Bayern, sagte Blume bei der Ehrung am Sonntag in Eichstätt.

Die Zelter-Plakette erhielten 16 Gesangsensembles, die Pro-Musica-Plakette ging an an 5 Instrumentalgruppen. Mit der Auszeichnung des Bundespräsidenten würden Laienmusikensembles gewürdigt, die sich in einer mindestens 100-jährigen Vereinsgeschichte intensiv und erfolgreich der Chor- und Instrumentalmusik widmeten, heißt es in der Mitteilung.