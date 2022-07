Das Ein-Mann-Stück «Der Kontrabass» am Hofspielhaus München ist eines der vier sehenswertesten Privattheater-Produktionen Deutschlands. Das Stück, gespielt von Michael A. Grimm und unter Regie von Georg Büttel, setzte sich in der Kategorie Komödie durch. Es wurde am Sonntagabend in den Hamburger Kammerspielen mit dem Monica-Bleibtreu-Preis ausgezeichnet, wie die Veranstalter mitteilten. Der Publikumspreis ging an «Kitzeleien - Der Tanz der Wut» (Regie: Thorsten Krohn) von der Kulturbühne Spagat München.