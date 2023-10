BMW hat seinen Absatz in den USA im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent gesteigert. Der bayerische Autobauer verkaufte im abgelaufenen Quartal in den Vereinigten Staaten 83.949 Fahrzeuge. Das teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen bei der Vorlage der Verkaufszahlen der Marken BMW und Mini in Nordamerika mit.