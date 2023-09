Die Bürger von Straßkirchen haben den Weg für ein großes Batteriewerk des Autobauers BMW in Niederbayern freigemacht, in dem pro Jahr 600.000 Hochvoltspeicher für Elektroautos gebaut werden sollen. Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag votierte eine deutliche Mehrheit dafür, die Ansiedlung der Fabrik mit mehreren Tausend Arbeitsplätzen zu unterstützen, wie die Gemeinde mitteilte.