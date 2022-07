Bayern hat im Ländervergleich die meisten Ladestationen für Elektroautos. Insgesamt können sie im Freistaat an 12.620 öffentlichen Ladepunkten unterschiedlicher Anbieter geladen werden, sagte ein Sprecher des Energiekonzerns Eon am Freitag. Der Bestand der E-Autos im Freistaat sei auf 115.288 gestiegen. Nur in Nordrhein-Westfalen seien mehr Batterieautos unterwegs, nämlich 131.257.