Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) warnt vor dem vom EU-Parlament angestrebten Verbot neuer Verbrenner-Autos ab 2035. «Der Ausbau der Ladeinfrastruktur hält nicht Schritt, ist aber Grundvoraussetzung für eine hohe Nachfrage nach batterieelektrischen Pkw», sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Donnerstag in München. In Zeiten von unsicherer Energieversorgung, gestörten Lieferketten und Rohstoffmangel «können wir keine erfolgreichen Technologiepfade einfach abschneiden und uns in neue Abhängigkeiten begeben, ohne Wohlstand und Beschäftigung aufs Spiel zu setzen», warnte er. Wichtig seien Technologieoffenheit und Diversifizierung.