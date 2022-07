Die Familienholding der fränkischen Unternehmerfamilie Schaeffler hat ihre Anteile an dem Regensburger Automobilzulieferer Vitesco aufgestockt. Damit hält die Schaeffler-Familie mit Firmenmatriarchin Maria-Elisabeth Schaeffler und ihren Sohn Georg Friedrich Wilhelm 49,99 Prozent der Anteile, wie die IHO-Holding am Montag mitteilte. Der Regensburger Zulieferer hatte zuletzt durch Abbaupläne in seinen deutschen Werken auf sich aufmerksam gemacht. In Nürnberg sollen 800 der 1160 Arbeitsplätze in den nächsten Jahren wegfallen.