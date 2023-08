Der Autozulieferer Vitesco stellt sich neu auf und schreibt weiter rote Zahlen. Der von Continental abgespaltene und an die Börse gebrachte MDax-Konzern steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 12 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro und verdoppelte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern auf 76 Millionen Euro. Unter dem Strich stand aber ein Verlust von 14 Millionen Euro, wie Vitesco am Donnerstag in Regensburg mitteilte.