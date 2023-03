Xabi Alonso beschäftigt sich vor seinem ersten Duell als Trainer mit dem FC Bayern München nicht mit einem künftigen Trainer-Engagement beim Rekordmeister. "Das ist kein Thema für mich. So weit schaue ich nicht in die Zukunft", sagte der Coach von Bayer Leverkusen am Freitagmorgen. Von 2014 bis 2017 spielte der Spanier für die Münchner und gewann dort fünf Titel. "Ich schaue nur bis Sonntag", fügte Alonso an.