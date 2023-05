Eine 55 Jahre alte Frau ist in Bad Tölz (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) tot aus der Isar geborgen worden. Ein Passant hatte die Leiche am frühen Samstagmorgen im Wasser gesehen und den Notruf verständigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Notarzt stellte den Tod der Frau fest.