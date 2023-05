Bei einem Motorradunfall in Oberbayern ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der 59-Jährige war mit seiner Sozia am Donnerstag nahe Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. In einer Linkskurve habe er den Wagen eines 40-Jährigen überholt und offenbar ein entgegenkommendes Auto übersehen.