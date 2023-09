Eine 50 Jahre alte Bergsteigerin, die von ihrer Tochter vermisst worden war, ist tot in den Voralpen bei Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gefunden worden. Die Frau habe ihrer Tochter noch am Dienstag Bilder geschickt, sei dann aber nicht nach Hause gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anhand dieser Bilder stellte sich heraus, dass die Frau am Brauneck unterwegs war.